Главным сюрпризом пресс-конференции Microsoft и Bethesda стал анонс новой игры от студии Arkane, проект вышел представлять сам Фил Спенсер. Проект называется Redfall, он будет эксклюзивом для игровой платформы Xbox — с таким раскладом пора смириться.

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Речь идёт о кооперативном шутере про борьбу с вампирами. Информация о Redfall «сливалась» в Сеть и раньше, но в слухах проект проходил под именем Omen.

У каждого члена команды, которая будет давать отпор кровососам, будет набор уникальных суперспособностей и, представьте себе, осиновые колья. В группу набирается четыре человека и странный робот. Действие Redfall происходит в маленьком городке штата Массачусетс. Ждём подробностей.

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Релиз Redfall должен состояться летом будущего года, в Xbox Game Pass игра попадёт сразу.