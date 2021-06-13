Показ Halo Infinite в рамках презентации Xbox+Bethesda оказался приятным сюрпризом: разработчики продемонстрировали сетевой режим игры. Особо ничем примечательным он не отличается — шутер как шутер —, зато будет поддерживать 120 fps, что для современного шутера уже обязательный атрибут, и выйдет одновременно с основной Halo Infinite.

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А вот точной датой выхода с нами пока не поделились, ограничившись лишь растяжимым понятием «конец года».

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Стоит напомнить, что Halo Infinite изначально должна была выйти ещё в прошлом году на старте продаж Xbox Series, но впоследствии запуск проекта отложили, дабы довести его до ума. А доводить пришлось много всего — начиная от графики, заканчивая геймплеем.