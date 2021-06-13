Официально: релиз Diablo II Resurrected состоится в конце сентября
На совместную презентацию Xbox и Bethesda также неожиданно заглянула Blizzard, которая опубликовала свежий кинематографический трейлер Diablo II Resurrected. Главный смысл этого видео, впрочем, скрыт в самом его конце: Blizzard подтвердила утечки и сообщила о том, что ремастер культовой игры выйдет 23 сентября. За оформление предзаказа игрокам полагается доступ к ранней бета-версии.
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На совместную презентацию Xbox и Bethesda также неожиданно заглянула Blizzard, которая опубликовала свежий кинематографический трейлер Diablo II Resurrected. Главный смысл этого видео, впрочем, скрыт в самом его конце: Blizzard подтвердила утечки и сообщила о том, что ремастер культовой игры выйдет 23 сентября.
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