The Elder Scrolls Online получит обновление для новых консолей Xbox уже послезавтра
На конференции Xbox разработчики из Bethesda презентовали специальную версию онлайн-игры The Elder Scrolls Online. Она получила подзаголовок Console Enhanced в названии, и может предложить игрокам улучшенное техническое исполнение.
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Тут всё просто: обновлённая версия игры по полной задействует мощности Xbox Series X|S. Повысятся показатели fps повысятся, разрешение в общем, всё как мы любим.
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Console Enhanced выйдет уже 15 июня — то есть, послезавтра.Пока можете просмотреть трейлер.
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