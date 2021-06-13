Конференция Xbox и Bethesda на E3 2021 в самом разгаре, и можно ожидать массу достойнейших анонсов и новостей по уже ранее представленным играм. Во вторую группу вошёл зомби-боевик Back 4 Blood от создателей Left 4 Dead: ему сегодня посвятили полноценный геймплейный трейлер PvP-режима. В той или иной степени мы этот игровой процесс уже имели радость видеть, но цельная публикация никому не повредит.

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Релиз Back 4 Blood состоится 12 октября, а подробнее о нём расскажут через несколько часов в рамках презентации WB Games.