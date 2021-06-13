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Авторы зомби-экшена Back 4 Blood показали трейлер PvP-режима проекта

Куда же без PvP в наше время.
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Конференция Xbox и Bethesda на E3 2021 в самом разгаре, и можно ожидать массу достойнейших анонсов и новостей по уже ранее представленным играм. Во вторую группу вошёл зомби-боевик Back 4 Blood от создателей Left 4 Dead: ему сегодня посвятили полноценный геймплейный трейлер PvP-режима. В той или иной степени мы этот игровой процесс уже имели радость видеть, но цельная публикация никому не повредит.

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Релиз Back 4 Blood состоится 12 октября, а подробнее о нём расскажут через несколько часов в рамках презентации WB Games.

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Сейчас обсуждают

Gonshik
20:29
Да? А ничего что показали процесс с коробки? И он чуть более чем убог, больше крайзис напомнило только в потемках.
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: премьера игрового процесса и точная дата выхода
Cyborg39rus
20:25
Когда это нас задротов пугало
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: премьера игрового процесса и точная дата выхода
hihimik
20:24
Тут не об этом речь. Ну а если говорить об этом, то, если есть деньги, то надо брать все, что хотел, сейчас. Только хотелось бы по рекомендованным. Время дла снижения цен вроде еще есть.
Доходы майнеров Ethereum обвалились - окупаемость видеокарт RTX 3000 приближается к отметке в 2 года
Bryant333
20:23
Готовьте топовые карточки, которые 1080 еле потянут в 30 фпс. Отвечаю, что оптимизации в игре не будет.
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: премьера игрового процесса и точная дата выхода
qot
20:21
не тебе одному предлагают эту тишку в обмен на 3080, я вот не меняю, хотя даже небольшую доплату накидывают сверху, так как разница в производительности копеечная, ради этой разницы мне даже банально ...
Доходы майнеров Ethereum обвалились - окупаемость видеокарт RTX 3000 приближается к отметке в 2 года
ivvy1000
20:16
Из-за майнеров, а не из-за глобальных инвестфондов, которые на фоне падения нац. валют решили сыграть в онлайн-казино под названием крипта?
Доходы майнеров Ethereum обвалились - окупаемость видеокарт RTX 3000 приближается к отметке в 2 года
Ерлан Акпаев
20:12
У меня на работе до сих пор 80 Гб харды в работе. 80 Тб ох там какую коллекцию то собрать можно.
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Сева Шевченко
20:09
А у меня были. Если нажать на эту погоду, ЛибреОфис начинал тормозить ощутимо.
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