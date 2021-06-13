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Предзаказ Battlefield 2042 стартовал с четвёртой позиции в свежем чарте продаж Steam

Геймплей увидим сегодня.
3
РУХНУЛА цена RTX 3060 ниже цены 2060
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro

Очередное воскресенье — очередной повод вспомнить о том, что Valve в этот день публикует десятку лидеров чарта продаж на уходящей неделе. Забегая немного вперёд, сразу отметим, что на этот раз в чарте много удивительного и невероятного, и совсем немного — закономерного.

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-30 000р на RTX 3070 в Ситилинке
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-30 000р на 14Tb Toshiba
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
-25 000р на 3070 MSI Gaming
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Seagate
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Возглавил чарт «анимешный» файтинг Guilty Gear Strive, которому удалось зафиксироваться не только на первой, но и на третьей позициях. На втором месте разместилась кооперативная головоломка It Takes Two, на четвёртом — свежеанонсированная Battlefield 2042, геймплей которой нам сегодня только предстоит увидеть. Отдельно стоит отметить возросший спрос на прайм-статус для Counter-Strike Global Offensive, без которого отныне нельзя участвовать в соревновательных матчах.

Десятка в целом выглядит так:

  • Guilty Gear Strive;
  • It Takes Two;
  • Guilty Gear Strive;
  • Battlefield 2042 (предзаказ);
  • Valve Index VR Kit;
  • Going Medieval;
  • Counter-Strike Global Offensive прайм-статус;
  • Battlefield V;
  • Grand Theft Auvo V;
  • ARK Genesis Season Pass.
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Антонъ Сартаковъ
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Твоя мамка
19:17
За 2 ляма, комнату в питереикупмшь, которую будешь сдавать за 7-10к ещё и коммуналку оплачивать будешь сам, лол
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Evgueni Pikulenko
19:17
И чем этот бизнес плох.. если есть формула вывода взносов раньше чем это положенно у других.. то есть по высшим критериям критическим то все успешные которые сделали миллиард за 10 лет.. это лохи и пи...
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extream_0909
19:17
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4600 МГц дешевле 100$ - разгоняем ADATA XPG Spectrix D50 RGB 3600 с настройкой таймингов и тестированием в играх
АМУДЕ ШТЕУД ЭЛЬБРУСОВИЧ
19:17
Подожду скидок , а там и видяхи поди дешевле будут после краха крипты :)
Предзаказ Battlefield 2042 стартовал с четвёртой позиции в свежем чарте продаж Steam
Антонъ Сартаковъ
19:17
Дак а смысл, если в течении года можно будет новые взять по цене в 2 раза дешевле. Это уже всё было 3 раза) И люди всё спорят об одном и том же
Доходы майнеров Ethereum обвалились - окупаемость видеокарт RTX 3000 приближается к отметке в 2 года
Djn
19:15
Биткоин как пирамида рушит все и вся, когда он начал расти во всем мире пошёл кризис всего, наверное нужно альтернативу и желательно без майнинга, например алгоритм на устройствах всего мира сотовые ...
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Антонъ Сартаковъ
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Antichrist
19:15
Интересно, чем ты обоснуешь своё утверждение?! И даже не проси обосновать дефицит полупроводников из-за крипты, это будет слишком тупо.
Доходы майнеров Ethereum обвалились - окупаемость видеокарт RTX 3000 приближается к отметке в 2 года
Владимир Голенков
19:13
А потом борятся с засилием монополистов: Эпл, Гугл и Амазон
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