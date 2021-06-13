Очередное воскресенье — очередной повод вспомнить о том, что Valve в этот день публикует десятку лидеров чарта продаж на уходящей неделе. Забегая немного вперёд, сразу отметим, что на этот раз в чарте много удивительного и невероятного, и совсем немного — закономерного.

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Возглавил чарт «анимешный» файтинг Guilty Gear Strive, которому удалось зафиксироваться не только на первой, но и на третьей позициях. На втором месте разместилась кооперативная головоломка It Takes Two, на четвёртом — свежеанонсированная Battlefield 2042, геймплей которой нам сегодня только предстоит увидеть. Отдельно стоит отметить возросший спрос на прайм-статус для Counter-Strike Global Offensive, без которого отныне нельзя участвовать в соревновательных матчах.

Десятка в целом выглядит так: