Предзаказ Battlefield 2042 стартовал с четвёртой позиции в свежем чарте продаж Steam
Очередное воскресенье — очередной повод вспомнить о том, что Valve в этот день публикует десятку лидеров чарта продаж на уходящей неделе. Забегая немного вперёд, сразу отметим, что на этот раз в чарте много удивительного и невероятного, и совсем немного — закономерного.
реклама
Возглавил чарт «анимешный» файтинг Guilty Gear Strive, которому удалось зафиксироваться не только на первой, но и на третьей позициях. На втором месте разместилась кооперативная головоломка It Takes Two, на четвёртом — свежеанонсированная Battlefield 2042, геймплей которой нам сегодня только предстоит увидеть. Отдельно стоит отметить возросший спрос на прайм-статус для Counter-Strike Global Offensive, без которого отныне нельзя участвовать в соревновательных матчах.
Десятка в целом выглядит так:
- Guilty Gear Strive;
- It Takes Two;
- Guilty Gear Strive;
- Battlefield 2042 (предзаказ);
- Valve Index VR Kit;
- Going Medieval;
- Counter-Strike Global Offensive прайм-статус;
- Battlefield V;
- Grand Theft Auvo V;
- ARK Genesis Season Pass.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила