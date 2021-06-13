В своё время слэшер Godfall был позиционирован как один из первых полностью «некстгенных» проектов. Изначально так оно и было: Godfall вышла в конце прошлого года на PC и PlayStation 5, однако вскоре стали появляться слухи о том, что «некстгенность» фальшивая, и вообще скоро проект заглянет на старые консоли. К сожалению или к счастью, утечки подтвердились, и сегодня Gearbox в рамках своей презентации на E3 2021, где, к слову, не показали больше ничего нового, объявила о подготовке PS4-версии Godfall.

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Ждать придётся недолго: релиз на PlayStation 4 назначен на 10 августа. Одновременно с PS4-релизом Godfall обзаведётся дополнением под названием Fire & Darkness.

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Ранее в Сети также всплывала информация о грядущем запуске Godfall на консолях Xbox, но в рамках презентации Gearbox она подтверждена не была.