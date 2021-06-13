Стрельба, кровь и безумие в свежем геймплейном видео Shadow Warrior 3
Издательство Devolver Digital провело свой показ в рамках E3 2021. Компания показала много инди-проектов, упоминать которые отдельно мы в редакционной новостной ленте, пожалуй, не станем, а также продемонстрировала свежий игровой процесс боевика Shadow Warrior 3. По традиции серии, в нижеуказанном видео полно жестокости, безумия (в весёлом, задорном значении этого слова) и динамики
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К сожалению, датой выхода проекта Devolver Digital вместе с разработчиками из Flying Wild Hog до сих пор не поделилась. Известно лишь, что он должен выйти в этом году на PC и «пастгене».
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