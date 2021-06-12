Контентную поддержку Assassin’s Creed Valhalla продлили до следующей осени
Assassin’s Creed Valhalla вышла качественной и популярной игрой, поэтому было бы преступлением не продлить её контентную поддержку. Ubisoft в рамках своего мероприятия Ubisoft Forward поведала о том, что «Вальгаллу» будут обновлять и дополнять как минимум до следующей осени, а уже этим летом проект получит дополнение «Осада Парижа».
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Данное решение является уникальным для серии Assassin’s Creed: все предыдущие части франшизы получали новый контент лишь в течение года. Впрочем, пока компания не разглашает подробности контентной поддержки проекта: помимо «Осады Парижа» известно лишь то, что осенью в «Вальгалле» появится ставший уже традиционным для серии режим музея (Discovery Tour).
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