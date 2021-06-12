Ubisoft не собирается оставлять Rainbow Six Siege на задворках технологического и геймплейного прогресса, поэтому уже совсем скоро в популярном сетевом шутере компании появится долгожданная многими функция кроссплея. 30 июня играть совместно смогут пользователи PC, а также «облачных» сервисов Stadia и Luna; обладателям консолей же придётся подождать до начала следующего года.

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Примечательно, что весь достигнутый прогресс будет переноситься с платформы на платформу, так что никакие заработанные трофеи вы не потеряете.

Вдогонку Ubisoft опубликовала свежий рисованный трейлер, посвящённый новой оперативнице игрового сезона North Star.