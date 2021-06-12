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Эйден Пирс из первой Watch Dogs решает вопросы в новом трейлере дополнения для Watch Dogs: Legion

DLC выходит уже 6 июля.
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В рамках конференции Ubisoft Forward состоялся анонс Bloodline (у нас это перевели как «Наследие») — дополнения для экшена Watch Dogs: Legion, посвящённого главным героям прошлых частей серии, Эйдену Пирсу и Ренчу.

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Действие DLC происходит до событий основной игры. Эйден Пирс вынужден отправиться из Чикаго в Лондон, чтобы выполнить неприятный контракт, воссоединиться с Ренчем и высвободить племянника Джексона. Ситуацию усложняет происки могущественной корпорации, которая производит боевых роботов, и вернувшийся член DedSec с непонятными планами.

Как гласит официальное описание Bloodline, Эйдену Пирсу придётся полагаться на собственный опыт и выдержку, чтобы давать отпор противникам заранее, опережая их во всём.

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Дополнение Bloodline (или «Наследие», как угодно) должно выйти 6 июля, обладатели сезонного пропуска получат его бесплатно. Напомним, Watch Dogs: Legion доступна PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и консолях предыдущего поколения.

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