E3 2021 началась, и честь первой выступить на данной выставке выпала Ubisoft с её мероприятием Forward. Компания решила не тянуть, поскольку время мероприятия не резиновое, а анонсов много, и сразу перешла к демонстрации игр. Начали с Rainbow Six Extraction — кооперативного экшена во вселенной Tom Clancy’s Rainbow Six, в котором человечеству нужно сражаться с заражающими планету инопланетянами.

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Ubisoft показала полноценный видеоролик игрового процесса, а также огласила точную дату выхода проекта — 16 сентября.

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Игра выйдет на PC и обоих поколениях консолей и, самое главное, будет поддерживать режим кроссплея, так что вы сможете играть вместе с приятелями даже на разных платформах.