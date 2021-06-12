Ubisoft показала геймплей Rainbow Six Extraction — игра выйдет в середине сентября
E3 2021 началась, и честь первой выступить на данной выставке выпала Ubisoft с её мероприятием Forward. Компания решила не тянуть, поскольку время мероприятия не резиновое, а анонсов много, и сразу перешла к демонстрации игр. Начали с Rainbow Six Extraction — кооперативного экшена во вселенной Tom Clancy’s Rainbow Six, в котором человечеству нужно сражаться с заражающими планету инопланетянами.
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Ubisoft показала полноценный видеоролик игрового процесса, а также огласила точную дату выхода проекта — 16 сентября.
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Игра выйдет на PC и обоих поколениях консолей и, самое главное, будет поддерживать режим кроссплея, так что вы сможете играть вместе с приятелями даже на разных платформах.
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