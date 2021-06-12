Команда энтузиастов GamesVoice выпустила финальную версию локализации экшена Control, в которой для озвучки привлекалось огромное количество профессиональных актёров. За полным списком голосов озвучания можно перейти на сайт локализаторов. По случаю окончания работ GamesVoice выпустили специальный трейлер.

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В своё время создание локализации Control проспонсировало 210 человек, среди них был один спонсор, который вложил действительно много денег (на фоне остальных). Точные суммы не разглашаются.

К вопросу озвучения фанаты подошли со всей ответственностью. Были озвучены и спеты все песни, возвращены все метафоры и отсылки, которые пропустили официальные локализаторы.

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Скачать пакет с озвучкой можно, опять же, с официального сайта GamesVoice.