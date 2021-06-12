Несколько секунд геймплея Battlefield 2042 в официальном тизере от разработчиков
До полноценной премьеры игрового процесса Battlefield 2042 остаётся чуть больше суток, и по такому поводу DICE решила привлечь к проекту и без того запредельное внимание общественности. Сделано это было старым и проверенным способом: публикацией нескольких кадров игрового процесса, в которых можно разглядеть вертолётный бой, занесённую песком карту в Катаре (Hourglass), а также пользовательский интерфейс, который мы уже видели в ранних утечках.
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Напоминаем, что действие Battlefield 2042 разворачивается в недалёком будущем, где произошла череда экологических катастроф, приведших к множественным природным катаклизмам по всей Земле. Сохранить влияние в этом хаотичном мире удалось лишь США и России, которые и будут представлять центры силы в игровом процессе новинки. Мы играем за солдат-климатических беженцев, предоставляющих свои услуги той стороне, которая, по их мнению, предлагает более реалистичный способ выхода из глобального кризиса.
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#Battlefield 2042 on the world's biggest stage. Cya tomorrow.https://t.co/aEqbpwn4Jx pic.twitter.com/rmP7O9VVcn— Battlefield (@Battlefield) June 12, 2021
Релиз Battlefield 2042 — 22 октября на всех актуальных платформах.
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