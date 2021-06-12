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Аналитики считают, что к 2030 году рынок мобильных видеоигр вырастет до $272 млрд

Равно как и его доля будет увеличиваться.
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<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
RTX 3070 Ti в Ситилинке
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-30 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-75 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке

Мобильный сегмент видеоигровой индустрии растёт семимильными шагами, и каждый издатель и разработчик стремится урвать от этого вкуснейшего и душистого пирога хотя бы маленький кусочек. Если тенденция сохранится, а поводов для обратного нет, то, как считают аналитики компании GlobalData, к началу следующего десятилетия капитализация рынка мобильных игр достигнет 272 миллиардов долларов.

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-25 000р на 3070 ASUS в Ситилинке
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
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<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-30 000р на 14Tb Toshiba
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-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
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<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
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Данный сегмент растёт примерно на 11 % в год: рост ускоряется за счёт популяризации облачных игровых сервисов, мобильного киберспорта, а также расширения высокоскоростных сетей передачи данных (в частности, 5G).

По статистике GlobalData, в прошлом году доля выручки мобильных платформ в сегменте видеоигр составила 57 %.

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Аналитики считают, что к 2030 году рынок мобильных видеоигр вырастет до $272 млрд
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