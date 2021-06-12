Аналитики считают, что к 2030 году рынок мобильных видеоигр вырастет до $272 млрд
Мобильный сегмент видеоигровой индустрии растёт семимильными шагами, и каждый издатель и разработчик стремится урвать от этого вкуснейшего и душистого пирога хотя бы маленький кусочек. Если тенденция сохранится, а поводов для обратного нет, то, как считают аналитики компании GlobalData, к началу следующего десятилетия капитализация рынка мобильных игр достигнет 272 миллиардов долларов.
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Данный сегмент растёт примерно на 11 % в год: рост ускоряется за счёт популяризации облачных игровых сервисов, мобильного киберспорта, а также расширения высокоскоростных сетей передачи данных (в частности, 5G).
По статистике GlobalData, в прошлом году доля выручки мобильных платформ в сегменте видеоигр составила 57 %.
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