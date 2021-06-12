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Более 180 миллионов игроков Fallout Shelter создали свои Убежища

За шесть лет, это важно помнить.
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Разработчики Fallout Shelter рассказали, что в их проект сыграло более 180 миллионов пользователей за всё время. Эта важная отметка пришлась весьма кстати, ведь в этом месяце условно-бесплатный симулятор смотрителя убежища празднует своё шестилетие. По такому случаю сотрудники Bethesda приготовили игрокам набор подарков и бонусов.

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Для получения подарка нужно заходить в игру в период с 12 по 17 июня на iOS и Android, награды будут меняться каждые два дня.

Для тех, кто не боится «задонатить», в период празднования шестилетия Fallout Shelter будут продаваться особые наборы и предметы со скидкой до 50%.

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