Разработчики Fallout Shelter рассказали, что в их проект сыграло более 180 миллионов пользователей за всё время. Эта важная отметка пришлась весьма кстати, ведь в этом месяце условно-бесплатный симулятор смотрителя убежища празднует своё шестилетие. По такому случаю сотрудники Bethesda приготовили игрокам набор подарков и бонусов.

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Для получения подарка нужно заходить в игру в период с 12 по 17 июня на iOS и Android, награды будут меняться каждые два дня.

Для тех, кто не боится «задонатить», в период празднования шестилетия Fallout Shelter будут продаваться особые наборы и предметы со скидкой до 50%.