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Геймплейный трейлер Chernobylite демонстрирует все основные возможности хоррора

Полная версия выходит в июле.
1
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Разработчики из студии The Farm 51, которые заканчивают работу над Chernobylite, решили напомнить о себе в рамках небольшой конференции игрового издания IGN. Метод напоминания всё тот же — выпуск нового трейлера. На этот раз видео вполне можно назвать геймплейным, атмосферным и информативным, в случае с Chernobylite это происходит не так часто, как хотелось бы.

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-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

В полной версии Chernobylite появится новая карта, обновлённый набор оружия и состав врагов, а также многочисленные исправления в уже существующих механика. Самое важное, что в полной версии игры появится обновлённые русская и английская варианты озвучки. Релиз хоррора должен состояться уже в следующем месяце.

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Представители The Farm 51 также заверили, что обновлённая версия Chernobylite должна появиться на Playstation 5 и Xbox Series.

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DarkShaman
02:45
Еще один лживый блоХер ((( При цене в 130тр срок окупаемости примерно 18 месяцев. Если конечно за это время шиткоин не превратится в тыкву.
Защита от майнинга у RTX 3070Ti тоже бесполезна - карта зарабатывает до 5$ в день на ERGO, RVN и CFX
Yolanda Tarska
02:33
Перерывов и нет, явно загружены на 100%, просто там брака жуть, раз даже на 3080Ti чипы с лютым жором, а хороших хватило только на 3090...
Защита от майнинга у RTX 3070Ti тоже бесполезна - карта зарабатывает до 5$ в день на ERGO, RVN и CFX
Yolanda Tarska
02:32
Здорово!
Защита от майнинга у RTX 3070Ti тоже бесполезна - карта зарабатывает до 5$ в день на ERGO, RVN и CFX
Дима Черкаска
02:25
Звезда аккуму через пару месяцев
Зарядное устройство Xiaomi мощностью 200 Вт может зарядить аккумулятор флагмана за 8 минут
Batareykin
02:17
А колбасу и батоны нынче хреновыми стали делать
Геймплейный трейлер Chernobylite демонстрирует все основные возможности хоррора
dyam
02:08
пока будет ковид и внезапные перерывы в работе профильных фабрик - снижений цен не будет. Вне зависимости от майнеров. Перекупы все равно все выгребут.
Защита от майнинга у RTX 3070Ti тоже бесполезна - карта зарабатывает до 5$ в день на ERGO, RVN и CFX
Александр Рымин
02:05
Смищна!
Итоги продаж GeForce RTX 3070 Ti в DNS – массовые возвраты и проблемы с корзиной у покупателей
Dmitry Sergeevich
02:03
Хули тут подешевело, говно ваше подешевело. На всем известном евро маге CU 4tb red стоит 7 тыщ.. наши уебки (днсы маркеты хуйвротлинки) продают втридорога
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REY_B_
02:00
Из дурки пишешь?
Итоги продаж GeForce RTX 3070 Ti в DNS – массовые возвраты и проблемы с корзиной у покупателей
Митяй Архивиз
01:50
Надеюсь другие страны присоединятся к Китаю в борьбе с этой криптовалютной чумой.
В Китае начались массовые аресты майнеров – фермы закрываются, а хешрейт Биткоина упал на 25%
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