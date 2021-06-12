Разработчики из студии The Farm 51, которые заканчивают работу над Chernobylite, решили напомнить о себе в рамках небольшой конференции игрового издания IGN. Метод напоминания всё тот же — выпуск нового трейлера. На этот раз видео вполне можно назвать геймплейным, атмосферным и информативным, в случае с Chernobylite это происходит не так часто, как хотелось бы.

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В полной версии Chernobylite появится новая карта, обновлённый набор оружия и состав врагов, а также многочисленные исправления в уже существующих механика. Самое важное, что в полной версии игры появится обновлённые русская и английская варианты озвучки. Релиз хоррора должен состояться уже в следующем месяце.

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Представители The Farm 51 также заверили, что обновлённая версия Chernobylite должна появиться на Playstation 5 и Xbox Series.