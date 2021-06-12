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Очередной кинематографический ролик Sherlock Holmes: Chapter One напоминает, что действие игры происходит на острове

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Студия Frogwares представила новый кинематографический ролик Sherlock Holmes: Chapter One. Нам в очередной раз скормили новую небольшую порцию сюжета: юный Шерлок занимается расследованием какого-то дела, плачет над могилой не скажем кого и любуется красотами острова. Последний, как вы помните, является главной локацией игры.

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Sherlock Holmes: Chapter One готовится к релизу в этом году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Консоли прошлого поколения тоже не забыты.

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Мы уверены, что до релиза Frogwares выпустит ещё несколько подобных роликов, но демонстрация непосредственного геймплея принесла бы больше радости.
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