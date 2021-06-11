В рамках мероприятия Summer Game Fest 2021 студия Amazon Games раскрыла новую информацию о грядущей многопользовательской ролевой игре New World. Оценить, как этот проект выглядит прямо сейчас, в динамике, можно с помощью нового ролика.

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Представленный на фестивале видеоматериал поможет заинтересованному игроку понять, что такое New World. Особенно приятно, что ролик снабжается кадрами с реальным игровым процессом и комментариями разработчиков. Сотрудники Amazon Games показали персонажей и мир, рассказали о внутренней компоновке сюжетной истории.

PvP-контент был представлен здесь масштабными битвами формата «50 на 50», а при разговоре о PvE-зарубах нам показывали осады с ботами и экспедиции. Система подземелий здесь тоже реализована — это и есть экспедиции, на релизе их будет шесть. Примечательно, что адаптация противников под максимальный уровень здесь не предусмотрена.

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New World должна выйти на PC в последний день лета текущего года.