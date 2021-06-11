После релиза Cyberpunk 2077, который на консолях прошлого поколения, особенно в их базовых версиях, иначе как катастрофой назвать невозможно, Sony, недолго думая, взяла и сняла долгожданный блокбастер с продажи в PlayStation Store. Более того, компания даже организовала упрощённый возврат средств за игру без каких бы то ни было условий, что для Sony чуть ли не беспрецедентная история.

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Прошло полгода, и в интервью изданию Axios глава PlayStation Джим Райан отметил, что решение о снятии Cyberpunk 2077 с продажи было для компании трудным, но необходимым. Sony всегда должна действовать в интересах своих пользователей, и исключать из продажи игры, которые могут оставить о себе резко негативное впечатление.

К сожалению, Райан не уточнил, когда и при каких условиях Sony согласится вернуть Cyberpunk 2077 в продажу на своей платформе. Предположим, что всё будет зависеть от активности CD Projekt RED в деле искоренения фатальных ошибок в игре. Тем временем заканчивается период специальной программы по возврату средств за Cyberpunk 2077 в PS Store: 17 июня у вас будет последний шанс, а с 18 июня придётся пользоваться стандартными обращениями в техподдержку.