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Инсайдер утверждает, что в секретном режиме Battlefield 2042 будут классические карты, оружие и техника

«Королевская битва» же запланирована только на будущий год.
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Известный и проверенный инсайдер Том Хендерсон раскрыл информацию о третьем режиме Battlefield 2042, подробностями о котором сама DICE пока не спешит делиться. Хендерсон смог получить информацию из переписки по почте, к достоверности этих сведений могут быть вопросы.

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Напомним, Battlefield Hub, секретный режим новой Battlefield 2042, разрабатывается силами команды DICE LA, во главе которой стоит небезызвестный Винс Зампелла. Если варить словам инсайдера, то в этом «Хабе» будут собраны классические оружие, карты, техника и многие другие предметы из предыдущих частей серии.

Бескорыстный информатор Том Хендерсон также рассказал о готовящейся «королевской битве» для Battlefield 2042. В данный момент DICE старательно обходят темы, связанные с обсуждением этого режима, ссылаясь на необходимость уделить время классическим вариантам организации досуга игроков. «Королевская битва» будет, но только в будущем году, её разработкой может заниматься студия Criterion.

Battlefield 2042 должна поступить в продажу 22 октября на PC и консолях обоих поколений, в это воскресенье должен случиться премьерный показ реального геймплея игры.

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