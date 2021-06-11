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Ubisoft проводит крупную распродажу со скидками до 85 % в честь скорого начала Ubisoft Forward

Некоторые игры, например, можно прикупить за сущее копьё.
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RTX 3070 Ti в Ситилинке
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-30 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-75 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке

Завтра вечером Ubisoft проведёт свою презентацию Forward в рамках выставки E3 2021. Ожидаются анонсы и новости по уже существующим проектам, и по такому случаю компания решила провести внеочередную распродажу в своём магазине. Данная распродажа отличается от других в Ubisoft Store тем, что в её рамках можно получить дополнительную скидку в 650 рублей на покупку (на всю корзину на сумму от 900 рублей, а не на каждую из игр по отдельности), если вписать промокод «Forward».

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анонсы и реклама
-25 000р на 3070 ASUS в Ситилинке
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-25 000р на 3070 MSI Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Toshiba
-30 000р на 14Tb Seagate
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Предложений в рамках распродажи много, мы же перечислим в данной заметке несколько наиболее выделяющихся:

  • Assassin’s Creed Valhalla за 1 874 рубля (скидка 25 %);
  • Watch Dogs Legion за 1 249 рублей (скидка 50 %);
  • Ghost Recon Breakpoint за 374 рубля (скидка 85 %);
  • Far Cry 5 за 374 рубля (скидка 85 %);
  • Anno 1800 за 1 249 рублей (скидка 50 %).

Распродажа продлится две недели.

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