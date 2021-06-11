Ubisoft проводит крупную распродажу со скидками до 85 % в честь скорого начала Ubisoft Forward
Завтра вечером Ubisoft проведёт свою презентацию Forward в рамках выставки E3 2021. Ожидаются анонсы и новости по уже существующим проектам, и по такому случаю компания решила провести внеочередную распродажу в своём магазине. Данная распродажа отличается от других в Ubisoft Store тем, что в её рамках можно получить дополнительную скидку в 650 рублей на покупку (на всю корзину на сумму от 900 рублей, а не на каждую из игр по отдельности), если вписать промокод «Forward».
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Предложений в рамках распродажи много, мы же перечислим в данной заметке несколько наиболее выделяющихся:
- Assassin’s Creed Valhalla за 1 874 рубля (скидка 25 %);
- Watch Dogs Legion за 1 249 рублей (скидка 50 %);
- Ghost Recon Breakpoint за 374 рубля (скидка 85 %);
- Far Cry 5 за 374 рубля (скидка 85 %);
- Anno 1800 за 1 249 рублей (скидка 50 %).
Распродажа продлится две недели.
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