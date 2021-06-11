Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Совместное мероприятие Xbox и Bethesda на E3 2021 пройдёт около полутора часов

Закономерно долго.
+
RTX 3070 Ti в Ситилинке
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-30 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-75 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке

До старта E3 2021 остаётся чуть больше суток, а до ожидаемой всеми совместной презентации Xbox и Bethesda — чуть больше двух суток. Поэтому Microsoft решила опубликовать небольшую новостную заметку, в которой поведала о подробностях проведения мероприятия.

реклама

анонсы и реклама
-25 000р на 3070 ASUS в Ситилинке
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-25 000р на 3070 MSI Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Toshiba
-30 000р на 14Tb Seagate
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Итак, в общей сложности презентация займёт около полутора часов: в её рамках нам покажут игры, которые выйдут на Xbox в конце года, расскажут о пополнениях в Xbox Game Pass, а также поделятся другими новостями. Трансляции будут проходить на Twitch, в YouTube, Facebook и Twitter. Кроме того, E3 2021 будет транслироваться в локальных сервисах различных стран — в России это будет VK (раздел VK Gaming).

Презентация Xbox и Bethesda стартует 13 июня в 20:00 по московскому времени. Что конкретно покажут, но уточняется, но, если верить утечке, то никакими Starfield и The Elder Scrolls VI нас не порадуют. Не больно то и хотелось, как говорится.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

bethesda softworks micosoft
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Новое издательство Prime Matter показало свои игры: «русский Fallout» Encased, стратегия по Crossfire и многое другое
+
Совместное мероприятие Xbox и Bethesda на E3 2021 пройдёт около полутора часов
+
Как тебе такое, Take-Two: издательство Kalypso Media объявило о снижении цен на свои будущие игры на 10 евро
1
Некстген-версия Star Wars Jedi: Fallen Order вышла на Xbox Series и PlayStation 5
11
Авторы киберпанк-экшена Ruiner представили Final Form — шутер от первого лица с невероятно стильной стрельбой
2
S.T.A.L.K.E.R. 2, Age of Empires IV и другие: в Сеть просочился список игр, которые покажут на E3 2021
3
Новый контент подождёт: авторы Valheim уделяют всё внимание исправлению ошибок
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
30 мая 2021 22
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 29
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 44
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 135
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
5 июня 2021 37
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
29 мая 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Майнинг Ethereum теряет целесообразность - сразу несколько криптовалют обогнали Эфир по доходности
85
ZTE LiveBuds - компактные беспроводные наушники с глубоким басом и низкой ценой
3
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
11
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – июнь 2021
28
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X
14
Ищем все оптимальные способы собрать бюджетный игровой ПК летом 2021 года
7
Сборка бюджетного ПК по видео с канала «Айти Технолог»
49
Задержка отображения мониторов Display lag, и как выбрать монитор с ее минимальным значением
24
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic Lite
7

Сейчас обсуждают

lesik78
17:50
Кажись интлю не поздоровится скоро
Появились подробности о способе крепления L3-кэша к кристаллу CPU в процессорах AMD Warhol Zen3+
lesik78
17:48
Однородные структуры ваяются гораздо легче на кремнии, плюс кристалл кэша относительно маленький, поэтому и пошли на этот шаг. Это дешевле, чем делать один большой, монолитный кристалл
Появились подробности о способе крепления L3-кэша к кристаллу CPU в процессорах AMD Warhol Zen3+
vovsir
17:48
Автор купил г@вномонитор родом из 2013 года (обзор можно почитать здесь https://overclockers.ru/lab/show/55641_2/Na_zavist_Applefanam._Obzor_i_testirovanie_korejskogo_monitora_Crossover_2735AMG), это ...
Задержка отображения мониторов Display lag, и как выбрать монитор с ее минимальным значением
Renegade1979
17:46
Тебя вообще это не должно волновать, у нас 250 тыс. армии и мы сами решаем есть у нас фошызм или нет.
Япония мечтает о появлении на своей территории предприятия TSMC
OsirisD2
17:44
как и тебя, вата, или ты не фашист у нас?)
Япония мечтает о появлении на своей территории предприятия TSMC
OsirisD2
17:43
зачем мне это, если признаки фашизма уже давно выведены: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC "Фаши́зм (итал. fascismo, от fascio — союз, пучок, связка, объединение) — ...
Япония мечтает о появлении на своей территории предприятия TSMC
Beriya
17:42
Тебя тоже косается Хотя за акком один человек
Япония мечтает о появлении на своей территории предприятия TSMC
Beriya
17:41
Мразь тупая, тебе привести слова о первом признаке фашизма профессора из Франции или сьeбeшься сам нaxyй?
Япония мечтает о появлении на своей территории предприятия TSMC
Илья Федоров
17:41
Не они а их сутенёры. Но это уголовно наказуемо
Майнинг Chia Coin теряет привлекательность, что уже привело к снижению цен на жёсткие диски в РФ
Renegade1979
17:40
В Украине как державе признаков нет вообще, зато есть много признаков веймарского свинарника и беспредела клептогархов пророиских! )) представляю, во времена Гитлера всякие Круппы бегают и кричат, что...
Япония мечтает о появлении на своей территории предприятия TSMC
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем