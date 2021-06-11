До старта E3 2021 остаётся чуть больше суток, а до ожидаемой всеми совместной презентации Xbox и Bethesda — чуть больше двух суток. Поэтому Microsoft решила опубликовать небольшую новостную заметку, в которой поведала о подробностях проведения мероприятия.

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Итак, в общей сложности презентация займёт около полутора часов: в её рамках нам покажут игры, которые выйдут на Xbox в конце года, расскажут о пополнениях в Xbox Game Pass, а также поделятся другими новостями. Трансляции будут проходить на Twitch, в YouTube, Facebook и Twitter. Кроме того, E3 2021 будет транслироваться в локальных сервисах различных стран — в России это будет VK (раздел VK Gaming).

Презентация Xbox и Bethesda стартует 13 июня в 20:00 по московскому времени. Что конкретно покажут, но уточняется, но, если верить утечке, то никакими Starfield и The Elder Scrolls VI нас не порадуют. Не больно то и хотелось, как говорится.