Некстген-версия Star Wars Jedi: Fallen Order вышла на Xbox Series и PlayStation
Сегодня состоялся релиз некстген-версии Star Wars Jedi: Fallen Order на консолях PlayStation 5 и Xbox Series — то есть, инсайдеры оказались правы. Владельцы базовых версий получат специальное обновление совершенно бесплатно.
реклама
Напомним, обновлённые варианты игры для консолей нового поколения были анонсировали в «День «Звёздных войн», разработчики тогда пообещали выпустить их летом. К сожалению, технические детали улучшенных Fallen Order пока нет, ждём подробных разборов от заинтересованных блогеров. Подписчики сервиса EA Play тоже получили доступ к «некстгену».
Star Wars Jedi: Fallen Order была тепло встречена публикой, в Steam у PC-версии имеется 90% рейтинга на основании более 63 тысяч отзывов.
реклама
Доподлинно известно, что разработчики из Respawn Entertainment работают над второй частью, анонс которой может состояться уже в конце июля в рамках конференции EA Play.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила