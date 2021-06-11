Пару лет назад Bethesda Game Studios на волне всеобщего «хайпа» по различным королевским битвам решила добавить соответствующий режим и в свой сетевой проект Fallout 76. Режим назвали Nuclear Winter (ядерная зима), но на практике оказалось, что он был пустой тратой производственного времени: должной популярности режим не возымел, и его дальнейшая поддержка полностью лишена смысла.

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Лучше всех это осознаёт сама Bethesda, поэтому несколько часов назад сообщила о постепенном выведении Nuclear Winter из эксплуатации. В сентябре режим будет полностью удалён из игры, а всем, кто в нём участвовал, разработчики раздадут памятные внутриигровые подарки.

Есть и хорошая новость: в ближайшие пять дней — до 16 июня — в Fallout 76 можно поиграть абсолютно бесплатно на любой платформе. Кроме того, в рамках периода бесплатной игры Bethesda снабдит всех желающих временным доступом к подписке Fallout 1st, а до 17 июня игру можно будет приобрести с 67-процентной скидкой. Таким образом, стоимость покупки снизится с 1 299 рублей в Steam до 428 рублей.