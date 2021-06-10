Evil Dead The Game по «Зловещим мертвецам» обзавелась жестоким геймплейным трейлером
Под занавес церемонии открытия Summer Game Fest 2021 разработчики из Saber Interactive и Boss Team Games показали общественности новый геймплейный трейлер своего многообещающего (на бумаге) проекта Evil Dead The Game. В нижеуказанном видео можно полюбоваться рукопашным боем, использованием холодного оружия и бензопил, а также немного управления автомобилем. Выглядит вполне достойно.
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Разработчики обещают знакомые по «Зловещим мертвецам» локации, возможность прокачки своих «бойцов» и богатый арсенал оружия. Релиз, если всё сложится удачно, состоится в этом году на всех актуальных платформах.
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