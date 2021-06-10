Анонсирована Bloodhunt — королевская битва во вселенной Vampire: The Masquerade
В рамках церемонии открытия Summer Game Fest 2021 состоялся анонс Bloodhunt — условно-бесплатной королевской битвы во вселенной Vampire: The Masquerade. Памятный момент снабдили неплохим трейлером.
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По легенде здешнего мира, некое коварное предательство привело к войне между вампирами, которых жаждет истребить тайное общество под названием «Ведомство». Игроку нужно будет принять участие в особой королевской битве (с видом от третьего лица, кстати) и восстановить Маскарад с помощью смекалки, оружия и сверхъестественных сил.
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Геймплей в Blodhunt вполне себе «вампирский», нужно пить кровь, набираться сил для охоты, где нужно полагаться на чутьё и сверхспособности, и творить беспредел. Вампиры в Bloodhunt заключают союзы или сражаются в одиночку — в общем, как и в любой другой королевской битве. За подробностями и скриншотами рекомендуем перейти на официальную страничку проекта в Steam. Даты релиза объявлено не было — то есть, в этом году не ждём.
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