Авторы Escape from Tarkov показали «Улицы Таркова» — самую амбициозную локацию в игре
Разработчики из студии Battlestate, которые в данный момент корпят над экшеном Escape from Tarkov, представили геймплейный ролик локации «Улицы Таркова».
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В ролике можно увидеть Конкордию, жилой комплекс бизнес-класса, состоящий из двух зданий. Он расположен в деловой части центрального района. В архитектуре комплекса преобладают четкие геометрические формы и прямые линии фасадов.
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Создатели Escape from Tarkov заверяют, что «Улицы Таркова» — самая амбициозная новая локация в игре, которая появится одновременно с выходом обновления 0.13.
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