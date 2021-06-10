Компания DICE совместно с Electronic Arts представила вчера дебютный трейлер сетевого шутера Battlefield 2042. Вместе с роликом была опубликована первая информация о проекте, с которой можно ознакомиться здесь.

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Что до дебютного трейлера, то он сейчас заслуженно прописался в трендах YouTube, собирая «лайки» и просмотры. Разработчики реализовали в представленном видео множество знаковых для поклонников Battlefield моментов, которые возможны только в играх этой серии. Чего только стоит эпичный момент с вылетом пилота из кокпита истребителя (он же RendeZook) — при его просмотре отдельные стримеры натурально плакали от счастья.

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Трейлер Battlefield 2042 сообщество встретило крайне тепло — у него на данный момент имеется 98% лайков, за сутки видео собрало более 9 миллионов просмотров. Напомним, ситуация с анонсом Battlefield V была совершенно другой, даже сейчас у анонсирующего ролика имеется только 38% одобрения со стороны пользователей.