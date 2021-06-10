Фил Спенсер выступил сегодня с небольшим брифингом перед началом E3 2021, в рамках которого рассказал о дальнейших планах по развитию игрового подразделения Microsoft. Со всеми деталями вы можете ознакомиться здесь. Дополнительно Фил ответил на вопросы и прокомментировал действия конкурента. Забавно, что название компании названо не было, но вы сейчас моментально поймёте, о чём идёт речь.

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Глава Xbox отметил, что на сегодняшний день игровое подразделение Microsoft — это единственная компания, которая выпускает игры сразу на консолях, компьютерах и в облачном сервисе. А конкурент задерживает релиз на PC на протяжении нескольких лет, заставляя пользователей купить их игровую систему. После релиза на PC неназванная компания предлагает купить игру ещё один раз — игры под патронажем Microsoft, наоборот, доступны по подписке с первого дня и поддерживать кроссплатформенность.

Разумеется, речь шла о Sony: компания, вдохновившись продажами первой Horizon, готовит к выходу на PC знаменитую Uncharted 4. Фил всё правильно сказал, ведь никаких поблажек или скидок для владельцев игры на PS4 не предусматривается.