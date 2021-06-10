Microsoft решила выступить с небольшим брифингом в преддверии E3 2021, в рамках которого генеральный директор компании Сатья Наделла рассказал о дальнейшем развитии игрового направления.

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Как справедливо отметил господин Наделла, Microsoft и видеоигры на протяжении всей истории компании шли вместе, и её старейший до сих пор поддерживаемый софтверный продукт — это игровая серия Microsoft Flight Simulator, появившаяся за несколько лет до операционных систем Windows. Изменять традиции Microsoft не собирается, даже напротив — компания будет наращивать темпы выпуска игр от своих внутренних студий, дабы новые проекты ежеквартально (каждые три месяца) пополняли подписку Xbox Game Pass.

Чтобы воплотить план в жизнь, компания будет и дальше приобретать новые студии и внедрять их в состав Xbox Game Studios. Пока что никаких анонсов. Кроме того, Microsoft будет увеличивать производственные бюджеты и финансировать развитие своих основных франшиз, таких, как Halo, Forza и Sea of Thieves.

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Большое внимание будет уделяться подписке Xbox Game Pass: в перспективе, возможно, у неё появятся новые варианты. Более дешёвые или более дорогие, или и те, и другие, не уточняется. Столь большой упор на подписной сервис имеет под собой основания: данная система — это уже не будущее потребления игрового контента, а настоящее. Как пишет Microsoft, присутствие игр в Xbox Game Pass резко увеличивает к ним интерес сообщества, а также вносит разнообразие в игровой «рацион» геймеров: по статистике, пользователи Game Pass в среднем пробуют на 30 % больше жанров и на 40 % больше игр. 90 % подписчиков сервиса были приятно удивлены играми, которые они никогда бы не купили вне подписки.

Не меньше внимания было уделено «облачному» геймингу: Microsoft будет развивать свой сервис xCloud и до конца года внедрит его в Xbox и Windows 10, что позволит играть в новые проекты, не скачивая их на своё устройство.

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Подробнее об игровых проектах компания поведает в рамках совместной презентации Xbox и Bethesda в это воскресенье, 13 июня, в 20:00 по МСК.