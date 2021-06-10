Сегодня утром в Сеть утекла информация о том, что вечером в Epic Games Store стартует раздача Control. Что ж, как выяснилось постфактум, утечка в очередной раз оказалась правдивой: все желающие могут проследовать на страницу подарков в EGS и забрать этот тепло принятый публикой мистический экшен от разработчиков Alan Wake.

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Кроме того, Epic Games отказалась от ненужной «таинственности» в своих раздачах и переключилась на стандартный режим, благодаря чему стало известно, что через неделю — с 17 по 24 июня — в магазине компании пройдут раздачи платформер-«рогалик» Hell is Other Demons и симулятор соревновательной готовки Overcooked 2.