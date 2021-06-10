Утечка: Microsoft Flight Simulator появится на Xbox уже на следующей неделе
В современном мире, в котором правит информация, эту самую информацию очень тяжело утаить. В начале месяца североамериканское рейтинговое агентство присвоило возрастной рейтинг Xbox Series-версии Microsoft Flight Simulator (пока доступна только на PC), а сегодня розничная сеть GameStop случайно опубликовала на своём сайте страницу с предварительным заказом консольной версии авиасимулятора.
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Естественно, администрация GameStop оперативно исправила оплошность, но интернет — такая вещь, которая всё помнит, сколько ни удаляй. Согласно утечке, релиз Microsoft Flight Simulator на консолях Xbox уже в следующий вторник, 15 июня.
Скорее всего, официальный анонс прозвучит на совместном мероприятии Microsoft и Bethesda в рамках E3 2021 в это воскресенье, 13 июня.
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