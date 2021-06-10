То, что полноценные (а не обратно совместимые) версии Star Wars Jedi Fallen Order для PlayStation 5 и Xbox Series X|S должны выйти этим летом, издательство Electronic Arts упоминало ещё весной. Лето — понятие растяжимое, но благодаря источникам издания The Gamer стало известно, что счастливые обладатели новых консолей смогут поиграть в визуально улучшенную версию Jedi Fallen Order уже в эту пятницу, 11 июня.

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Речь в материале The Gamer, впрочем, идёт только о версии игры для PlayStation 5, но логично предположить, что EA выпустит её одновременно с версией для Xbox Series. Никаких обязательств перед Sony у издательства нет. По крайней мере, нам о таковых ничего неизвестно.

Как сообщается, «некстгенное» обновление будет бесплатным для всех обладателей Star Wars Jedi Fallen Order для PS4 и Xbox One. Это уже негласное правило игровой индустрии, которое, впрочем, время от времени нарушается особо самоуверенными разработчиками.