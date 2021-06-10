Глава разработки F1 2021 Ли Мэзер в интервью изданию GamingBolt рассказал, в каких режимах будет работать симулятор на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Как это уже заведено, для игры запланировано два глобальных режима рендера: качества и производительности. В первом случае можно рассчитывать на разрешение 4K при 60 fps. При активации режима с упором на быстродействие разрешение падает до 1440p, но уже при 120 fps. Оба варианта актуальны только для PlayStation 5 и Xbox Series X.

А вот для более слабой консоли Xbox Series S разработчики приготовили режим с 1080p при 60 fps.

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Напомним, F1 2021 станет первой игрой от Codemasters, выпущенной при поддержке Electronic Arts. Проект выходит не только на некстгене, но на PC и консолях прошлого поколения. В новой игре серии появится сюжетный режим под названием Braking Point, другие режимы подверглись лёгкому редизайну.

F1 2021 поступит в продажу 16 июля текущего года в стандартном и расширенном изданиях. При покупке последнего игрок дополнительно получит семь пилотов для режима My Team и другие «плюшки».