Карточный «Гвинт» получил дополнение «Пылающий костёр» — смотрим трейлер
Компания CD Projekt RED выпустила очередное дополнение для карточной игры «Гвинт», которое получило название «Пылающий костёр». Для разбирающихся отметим, что речь идёт о первой части из набора «Цена могущества», которую сделали бесплатной для всех желающих.
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Наполнение «Пылающего костра» довольно стандартное для такого рода DLC: новые стратегии, кусочек сюжетной кампании и, что особенно важно, 26 новых карт. В сборник с последними входят по четыре карты для каждой фракции с разным уровнем редкости и две нейтральные карты.
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Одновременно с появлением дополнения «Пылающий костёр» в игре стартовал сезон магии с выходом обновления 9.0. Последнее правит баланс некоторых карт и видоизменяет Королевство севера. За полным списком изменений стоит обратиться к официальному сайту «Гвинта». Ну, и не забыть просмотреть специальный трейлер.
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