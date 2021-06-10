Компания CD Projekt RED выпустила очередное дополнение для карточной игры «Гвинт», которое получило название «Пылающий костёр». Для разбирающихся отметим, что речь идёт о первой части из набора «Цена могущества», которую сделали бесплатной для всех желающих.

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Наполнение «Пылающего костра» довольно стандартное для такого рода DLC: новые стратегии, кусочек сюжетной кампании и, что особенно важно, 26 новых карт. В сборник с последними входят по четыре карты для каждой фракции с разным уровнем редкости и две нейтральные карты.

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Одновременно с появлением дополнения «Пылающий костёр» в игре стартовал сезон магии с выходом обновления 9.0. Последнее правит баланс некоторых карт и видоизменяет Королевство севера. За полным списком изменений стоит обратиться к официальному сайту «Гвинта». Ну, и не забыть просмотреть специальный трейлер.