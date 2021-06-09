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Браузер Vivaldi снабдили RSS-агрегатором, почтовым клиентом, календарём и даже переводчиком

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Веб-браузер Vivaldi получил важный апдейт с внушительным набором новых программных функций. Данный обозреватель перешёл на версию 4.0, в которой дополнительно появились: RSS-агрегатор, встроенный переводчик, бета-версию почтового клиента Vivaldi Mail и многое другое.

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Так, почтовый клиент Vivaldi Mail заявлен разработчиками как надежное решение, способное конкурировать с лучшими игроками на рынке. Клиент поддерживает протоколы IMAP и POP — соответственно, к нему можно подключить большинство сервисов электронной почты.

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Просмотр писем в Vivaldi Mail организован таким образом, что их можно просматривать и писать в отдельной вкладке, не покидая главного окна обозревателя. Также почтовый клиент способен синхронизировать почтовые ящики и календари пользователя, зарегистрированных в разных сервисах.

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Встроенный календарь Vivaldi Calendar умеет синхронизироваться со сторонними календарями или может работать в закрытом режиме. У календаря имеются фильтры сортировки, функция создания задач и навигация по событиям. Для Vivaldi Calendar уже сейчас доступно три варианта просмотра.

RSS-агрегатор Vivaldi Feed Reader позволяет просматривать новости без рекламы, добавлять видео с YouTube, подкасты и многое другое — данный контент можно смешивать в одной ленте.

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В браузере Vivaldi также появилась встроенная поддержка перевода текста на страницах. В данный момент доступен перевод на 50 языков, в будущем их должно стать 109. Разработчики обозревателя предлагают пользователю настроить внешний вид программы в соответствии с их запросами, всего доступно три пресета.

Обновление 4.0 вышло для компьютеров под управлением Windows, Mac, Linux и даже Chrome OS. Пользователи Android 5.0 и выше тоже могут рассчитывать на получение данного апдейта.

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