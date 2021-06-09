Ubisoft устроила распродажу игр серии Far Cry и Ghost Recon Breakpoint со скидками до 85%
Издательство Ubisoft решило устроить распродажу, приуроченную к недавнему показу геймплея Far Cry 6. В магазине Ubisoft Store прямо сейчас можно прикупить разные игры серии Far Cry по хорошим ценам. Также разные издания сетевого шутера Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint.
реклама
Распродажа продлиться до 13 июня, на некоторые проекты выставлены скидки вплоть до 85%. Та же базовая версия Far Cry 5 стоит 374 рубля, а за Gold Edition просят 749 рублей. Стандартная версия Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint стоит 374,85 рублей, самая полная — 999,8 рублей.
По остальным частям серии Far Cry цены в рамках акции выставлены следующие (речь идёт о базовых версиях):
- Far Cry — 125,7 рублей;
- Far Cry 2 — 125,7 рублей;
- Far Cry 3 — 149,85 рублей;
- Far Cry 4 — 249,8 рублей.
реклама
Напомним, обычная версия грядущей Far Cry 6 обойдётся вам в 2499 рублей, а за самую полную версию Ultimate Edition попросят 4579 рублей.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила