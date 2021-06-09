Издательство Ubisoft решило устроить распродажу, приуроченную к недавнему показу геймплея Far Cry 6. В магазине Ubisoft Store прямо сейчас можно прикупить разные игры серии Far Cry по хорошим ценам. Также разные издания сетевого шутера Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint.

реклама

анонсы и реклама RTX 3080 Ti Gigabyte Vision цена круто пошла вниз <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 В полтора раза подешевел 10Tb Seagate -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -50 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке -30 000р на 14Tb Toshiba RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080 -19 000р на 14Tb Seagate -9000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Распродажа продлиться до 13 июня, на некоторые проекты выставлены скидки вплоть до 85%. Та же базовая версия Far Cry 5 стоит 374 рубля, а за Gold Edition просят 749 рублей. Стандартная версия Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint стоит 374,85 рублей, самая полная — 999,8 рублей.

По остальным частям серии Far Cry цены в рамках акции выставлены следующие (речь идёт о базовых версиях):

Far Cry — 125,7 рублей;

Far Cry 2 — 125,7 рублей;

Far Cry 3 — 149,85 рублей;

Far Cry 4 — 249,8 рублей.

реклама

Напомним, обычная версия грядущей Far Cry 6 обойдётся вам в 2499 рублей, а за самую полную версию Ultimate Edition попросят 4579 рублей.