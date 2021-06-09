Сегодня в 18:00 должен состояться анонс новой Battlefield, на котором мы наконец-то узнаем, каков же действительно сеттинг долгожданной новинки, а также, в идеале, будем посвящены в курс геймплейных подробностей. По всей видимости, многочисленные слухи всё же окажутся правдой, поскольку несколько минут на Reddit появилась утечка артов и скриншотов новинки. Как утверждает автор публикации, он добыл их в Origin, где Electronic Arts опубликовала их раньше времени. Скриншоты выглядят слишком достоверно, чтобы быть «фейками».

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На скриншотах можно заметить современную военную технику, вингсьюты (костюмы-крылья), а также погодные эффекты Levolution, как то: торнадо и песчаные бури, которые будут в значительной степени влиять на обстановку на поле боя.

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Согласно утечке, новинка действительно называется Battlefield 2042: её действие развернётся в недалёком будущем, а по сюжету, США и Россия находятся на пороге полномасштабной войны. На протяжении десятков лет эти государства вели опосредованные войны, в ходе которых было закалено множество опытных ветеранов боевых действий, за которых мы, собственно, и будем играть.

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Сообщается, что в новой Battlefield будет представлено семь гигантских карт с возможностью участия до 128 игроков, а их география разнится от урбанистического Сеула до пустынь Египта. Каждая карта уникальна не только своим внешним видом, но и открываемыми геймплейными возможностями.

Также сообщается, что релиз игры состоится 15 октября, а незадолго до него DICE по традиции проведёт открытое бета-тестирование. Поставляться проект будет в трёх изданиях — стандартном, «золотом» и «ультимативном».