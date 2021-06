Хотя PC-версия замечательного градостроительного «выживача» Frostpunk уже давно полностью укомплектована дополнительным контентом, с его консольными версиями дела обстоят гораздо менее радужно, ведь нужно не только подготовить соответствующие «порты», но и адаптировать их под реалии консольного управления. На всё требуется время и ресурсы. К счастью, ждать осталось недолго: разработчики из 11 bit Studios рассчитывают выпустить на консолях набор из трёх дополнений до конца третьего квартала (30 сентября) текущего года.

В комплект входят следующие дополнения: The Rifts, The Last Autumn и On The Edge. В первом дополнении мы оказываемся в ущелье, части которого необходимо соединить мостами-дорогами жизни, во втором переносимся на несколько лет до событий оригинальной сюжетной кампании Frostpunk, ну а в третьем — становимся во главе аванпоста, снабжающего город Нью-Лондон всеми доступными вокруг ресурсами.

Frostpunk вышла весной 2018 года, получила очень высокие оценки и разошлась приличным для данного жанра и уровня бюджета тиражом.