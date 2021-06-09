Несколько часов назад состоялся долгожданный релиз средневекового боевика Chivalry 2 — продолжения ставшего в своё время безмерно популярным проекта Chivalry Medieval Warfare. Представители Torn Banner Studios явно не ожидали столь большого ажиотажа в отношении своего проекта: после релиза стали поступать жалобы на ошибки в работе матчмейкинга и сложности с заходом непосредственно в игру. Как выяснилось постфактум из специального сообщения студии, «онлайн» Chivalry 2 оказался настолько большим, что превзошёл самые смелые ожидания разработчиков.

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В настоящее время коллектив делает всё возможное, чтобы решить сложившиеся проблемы и обеспечить всем желающим возможность окунуться в мир средневековых баталий с мечами, топорами, луками и арбалетами.

К сожалению, Torn Banner Studios не поделилась конкретной статистикой «онлайна» Chivalry 2, а у нас таких инструментов, увы, нет, ведь, как известно, проект является эксклюзивом для Epic Games Store, вытаскивать игровую статистику из которого энтузиасты пока не научились.