Стартовый «онлайн» Chivalry 2 превзошёл самые смелые ожидания разработчиков
Несколько часов назад состоялся долгожданный релиз средневекового боевика Chivalry 2 — продолжения ставшего в своё время безмерно популярным проекта Chivalry Medieval Warfare. Представители Torn Banner Studios явно не ожидали столь большого ажиотажа в отношении своего проекта: после релиза стали поступать жалобы на ошибки в работе матчмейкинга и сложности с заходом непосредственно в игру. Как выяснилось постфактум из специального сообщения студии, «онлайн» Chivalry 2 оказался настолько большим, что превзошёл самые смелые ожидания разработчиков.
реклама
В настоящее время коллектив делает всё возможное, чтобы решить сложившиеся проблемы и обеспечить всем желающим возможность окунуться в мир средневековых баталий с мечами, топорами, луками и арбалетами.
К сожалению, Torn Banner Studios не поделилась конкретной статистикой «онлайна» Chivalry 2, а у нас таких инструментов, увы, нет, ведь, как известно, проект является эксклюзивом для Epic Games Store, вытаскивать игровую статистику из которого энтузиасты пока не научились.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила