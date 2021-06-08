Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Всё о новой macOS Monterey: обновлённый браузер Safari, функция Universal Control и сценарии пользователя

macOS, iPadOS и iOS становятся всё больше похожими друг на друга.
+
Рухнула цена RTX 3060 <b>намного</b> ниже чем 2060Super
RTX 3070 - цена упала на ВСЕ10 позиций
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
MSI 3080 Ti Ventus - цена рухнула
RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming заметно подешевела
-30 000р на 14Tb Toshiba

В рамках церемонии открытия конференции WWDC 2021 компания Apple представила новые редакции для всех своих актуальных операционных систем: macOS, iOS, iPadOS и watchOS. Мы собрали для вас все данные по представленным обновлениям, речь о которых шла как на самой церемонии открытия, так и после неё. Начнём с macOS — операционной системы для компьютеров Mac. Купертинцы представили новую её редакцию, которая получила название macOS Monterey. Обновлённая ОС может похвастаться новым режимом Universal Control, браузером Safari с новым дизайном, функциями Share Play и Screen Sharing и другими новшествами.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3080 Ti Gigabyte Vision цена круто пошла вниз
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-60% от цены 4Tb WD Purple
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-50 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке
RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080
<b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b>
-19 000р на 14Tb Seagate
Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая
-9000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
3080 Ti - 4 вида в Регарде, дешевле обычных 3080
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

В начале презентации речь зашла о расширении функции Continuity, которая получила новый режим Universal Control. Демонстрация его работы выглядела действительно эффектно, режим позволяет управлять несколькими устройствами Apple с помощью одного курсора. Принцип работы во многом походит на взаимодействие пользователя с несколькими мониторами, подключёнными к одному компьютеру. Только вместо мониторов можно использовать разные устройства из одной экосистемы Apple. Курсор с компьютера iMac можно перекинуть на Macbook, а потом ещё и на iPad. В отличие от классического режима работы с несколькими мониторами, Universal Control позволяет не только расширять рабочий стол пользователя, но и получать дополнительное рабочее пространство.

реклама

Для всех устройств, распознанных системой Universal Control, будет доступен общий буфер обмена и возможность перетаскивания файлов с одного устройство на другое. Все это происходит мгновенно, без траты дополнительного времени на распознание гаджетов.

реклама

Ещё одно нововведение Monterey — функция AirPlay to Mac. Теперь пользователь может воспроизводить музыку или видео, дублируя экран устройства на Mac. В системе также появилась возможность создавать ярлыки для быстрого выполнения избранных действий. Пользователь сможет создавать сценарии, выполнение которых будет происходить по одному щелчку. Разработчики добавят возможность импортирования готовых сценариев с помощью инструмента Automator.

Важный составной компонент новой macOS Monterey — обновлённый браузер Safari. Apple оптимизировала его работу на устройствах с установленным чипом M1: теперь непрерывная сессия обычного «сёрфинга» может длиться до 17 часов без подзарядки. Расширения для браузера отныне доступны не только на macOS, но и на iOS и iPadOS.

реклама

В браузере полностью изменили дизайн вкладок, добавили «Группы», которые упростят навигацию при работе с множеством открытых страниц. Дополнительно было переработано боковое меню, в котором появилась возможность сохранять группы вкладок. Последние отныне можно открывать с других устройств одного пользователя. Главное визуальное изменение нового Safari — это объединение панели вкладок с адресной строкой.

macOS Monterey может предложить расширенный набор функций для сервиса видеоконференций FaceTime. Пользователь сможет делиться с собеседником содержимым своего экрана, совместно прослушивать аудио из Apple Music и смотреть видео со стриминговых сервисов с помощью технологии Share Play. При демонстрации macOS Monterey компания Apple также показывала функции, которые доступны на мобильных ОС нового поколения: Screen Sharing, iCloud+ (о нём поговорим отдельно), напоминания в приложении «Фото» и много чего ещё.

macOS Monterey будет доступна на iMac конца 2015 года и более новых, а также iMac Pro, Macbook Air и Pro, выпущенных с начала 2015 года, Mac Pro конца 2013 года и более новых, MacBook начала 2016 года и более новых. Тестовая версия для разработчиков уже должна быть доступна, публичная бета-версия появится в июле.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

apple macos monterey
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Всё о новой macOS Monterey: обновлённый браузер Safari, функция Universal Control и сценарии пользователя
+
Ratchet & Clank Rift Apart получила восторженные отзывы прессы
1
Карибские красоты — в свежем видео по Far Cry 6
1
На следующей неделе Sony закроет специальную веб-форму для возврата средств за Cyberpunk 2077
10
Похоже, в свежем обновлении из Mass Effect Legendary Edition удалили Denuvo
4
Новый проект создателей Apex Legends и Titanfall будет работать на движке Unreal Engine 4
3

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
30 мая 2021 22
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
27 мая 2021 28
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 41
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 150
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
5 июня 2021 37
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
29 мая 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

7 правил выбора и настройки монитора, сохранившие мне зрение несмотря на 12 часов в сутки за ПК
39
Дешевые USB флешки Techkey по ~3$ c AliExpress
25
Windows 11 на подходе: 10 главных проблем Windows 10, требующих исправления в новой ОС
55
Windows 10 Pro за 9 долларов и скидки до 55% на распродаже
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
15
Necromunda Hired Gun: недоDoom
31
Corsair Vengeance LPX 32GB (16+16 kit) в паре с Zen+ и неожиданная проблема драйвера nVidia
52
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B560I Gaming Edge WIFI
4
Обзор и тестирование блока питания Aerocool Aero Bronze 750M
27

Сейчас обсуждают

Зеновий Радеонович
18:28
Microsoft Store app - отдельная прога, ты совсем дурачек? Или для тебя, что "maps", что "Microsoft Store app " все едино? Для не острых: "центр" не рекомендуется удалять. И тебе не кашлять. http://i....
Почему Linux не являлся, не является и никогда не будет альтернативой Windows 10 (по моему мнению)
Вова Огонь
18:27
Куда твой чебурлан Воврот срыгнул?
Видеокарты NVIDIA рекордно подешевели в РФ – GeForce 3080 и Radeon 6900XT со скидкой до 50 000 р
Serezhka
18:26
Ну так у него и купи, он походу решил распродать свою майнинг-ферму.
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
Tank
18:26
Там и так много спиженно от Nix'ов в NT ядре - который делали совместно с IBM.
Windows 11 на подходе: 10 главных проблем Windows 10, требующих исправления в новой ОС
zy_
18:24
Уважаемый автор статьи, где купить GeForce GTX 1660 Ti за 30к?
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
Serezhka
18:24
у сказочника
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
Serezhka
18:23
Дима, Олегов сын, живёт своей жизнью в своей собственной вселенной, никакие комменты про факты его "творчества" никогда его не останавливали.
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
Вова Огонь
18:23
Я поставлю Чимбалу 5 только потому, что человек сохраняет непоколебимое спокойствие к тому потоку возмущений, негодования и оскорблений, который льётся на него со стороны местных, так называемых, овер...
Corsair Vengeance LPX 32GB (16+16 kit) в паре с Zen+ и неожиданная проблема драйвера nVidia
PCUser
18:21
Можно реальный пример такой замены? Сколько уже встречал такие заявления и спрашивал - ни разу не привели реальный пример. Те модели Aerocool, которые шлакоблоки - они изначально такими и были.
Обзор и тестирование блока питания Aerocool Aero Bronze 750M
niki_1
18:20
40 000 р за этот кусок говна жалко. Каким нужно быть долбо.м чтобы купить это за 200 000 тыщ. для игр.... и играть в рогалики и ремастеры.
Видеокарты GeForce RTX 3080 Ti от MSI, Palit и Gigabyte подешевели на 23 000 рублей на старте продаж
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем