В рамках церемонии открытия конференции WWDC 2021 компания Apple представила новые редакции для всех своих актуальных операционных систем: macOS, iOS, iPadOS и watchOS. Мы собрали для вас все данные по представленным обновлениям, речь о которых шла как на самой церемонии открытия, так и после неё. Начнём с macOS — операционной системы для компьютеров Mac. Купертинцы представили новую её редакцию, которая получила название macOS Monterey. Обновлённая ОС может похвастаться новым режимом Universal Control, браузером Safari с новым дизайном, функциями Share Play и Screen Sharing и другими новшествами.

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В начале презентации речь зашла о расширении функции Continuity, которая получила новый режим Universal Control. Демонстрация его работы выглядела действительно эффектно, режим позволяет управлять несколькими устройствами Apple с помощью одного курсора. Принцип работы во многом походит на взаимодействие пользователя с несколькими мониторами, подключёнными к одному компьютеру. Только вместо мониторов можно использовать разные устройства из одной экосистемы Apple. Курсор с компьютера iMac можно перекинуть на Macbook, а потом ещё и на iPad. В отличие от классического режима работы с несколькими мониторами, Universal Control позволяет не только расширять рабочий стол пользователя, но и получать дополнительное рабочее пространство.

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Для всех устройств, распознанных системой Universal Control, будет доступен общий буфер обмена и возможность перетаскивания файлов с одного устройство на другое. Все это происходит мгновенно, без траты дополнительного времени на распознание гаджетов.

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Ещё одно нововведение Monterey — функция AirPlay to Mac. Теперь пользователь может воспроизводить музыку или видео, дублируя экран устройства на Mac. В системе также появилась возможность создавать ярлыки для быстрого выполнения избранных действий. Пользователь сможет создавать сценарии, выполнение которых будет происходить по одному щелчку. Разработчики добавят возможность импортирования готовых сценариев с помощью инструмента Automator.

Важный составной компонент новой macOS Monterey — обновлённый браузер Safari. Apple оптимизировала его работу на устройствах с установленным чипом M1: теперь непрерывная сессия обычного «сёрфинга» может длиться до 17 часов без подзарядки. Расширения для браузера отныне доступны не только на macOS, но и на iOS и iPadOS.

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В браузере полностью изменили дизайн вкладок, добавили «Группы», которые упростят навигацию при работе с множеством открытых страниц. Дополнительно было переработано боковое меню, в котором появилась возможность сохранять группы вкладок. Последние отныне можно открывать с других устройств одного пользователя. Главное визуальное изменение нового Safari — это объединение панели вкладок с адресной строкой.

macOS Monterey может предложить расширенный набор функций для сервиса видеоконференций FaceTime. Пользователь сможет делиться с собеседником содержимым своего экрана, совместно прослушивать аудио из Apple Music и смотреть видео со стриминговых сервисов с помощью технологии Share Play. При демонстрации macOS Monterey компания Apple также показывала функции, которые доступны на мобильных ОС нового поколения: Screen Sharing, iCloud+ (о нём поговорим отдельно), напоминания в приложении «Фото» и много чего ещё.

macOS Monterey будет доступна на iMac конца 2015 года и более новых, а также iMac Pro, Macbook Air и Pro, выпущенных с начала 2015 года, Mac Pro конца 2013 года и более новых, MacBook начала 2016 года и более новых. Тестовая версия для разработчиков уже должна быть доступна, публичная бета-версия появится в июле.