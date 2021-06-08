До релиза Ratchet & Clank Rift Apart остались считанные дни, и разработчики из Insomniac Games настолько уверены в своём продукте, что разрешили обозревателям опубликовать свои рецензии уже сегодня. Что ж, если верить журналистам, то уверенность студии была обоснована: Ratchet & Clank Rift Apart получилась отличной игрой, средний профессиональный рейтинг которой на агрегаторе Metacritic составил 89 баллов из 100 возможных.

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Для начала журналисты отметили высочайший технологический уровень проекта: Ratchet & Clank Rift Apart недаром является эксклюзивом PlayStation 5 — с точки зрения графики это (опять же, по мнению журналистов) одна из самых красивых игр последних лет. Кроме того, обозреватели упоминают отличное повествование и увлекательный игровой процесс. Да, геймплей не сильно изменился по сравнению с предыдущими частями серии, но он выглядит более отточенным и проработанным. Для звания шедевра проекту явно не хватает новых амбициозных идей.

Релиз Ratchet & Clank Rift Apart состоится 11 июня. Тогда-то и узнаем, что о новинке думают простые игроки, поскольку мнения журналистов и конечных геймеров далеко не всегда совпадают.