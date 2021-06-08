Вакансии игровых студий частенько становятся источниками пусть и совсем базовых, но всё же важных и интересных подробностей об их работе и об их предстоящих проектах. Например, внимательные посетители официального сайта студии Respawn Entertainment, прославившейся как создательница дилогии Titanfall, а также Apex Legends и Star Wars Jedi Fallen Order, обнаружили, что в перечне требований к соискателю на должность ведущего дизайнера боевой системы нового проекта студии указаны навыки работы с Unreal Engine 4.

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Судя по описанию должности, новый проект будет включать в себя элементы разделения на классы, иметь их (классов) прокачку, а также порадует богатым арсеналом вооружения.

Учитывая, что должность дизайнера боевой системы является ключевой, логично предположить, что производство загадочного проекта находится на совсем ранних стадиях. А это косвенно означает, что студия вполне может обновить движок до Unreal Engine 5, поскольку его четвёртая номерная часть к моменту релиза игры, который явно не состоится в ближайшие годы, уже совсем морально устареет.