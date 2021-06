Разработчики ремейка Prince of Persia: The Sands of Time дали понять, что на грядущем мероприятии Ubisoft Forward, которое должно случиться 12 июня, проект не будет показан. Скорее всего, на других ивентах фестиваля Summer Game Fest 2021 мы «Принца» тоже не увидим. Команда разработки подтвердила, что релиз игры намечен только на будущий год. Напомним, что в недавно опубликованном квартальном отчёте Ubisoft указывалось, что ремейк Prince of Persia должен выйти до конца марта 2022 года — то есть, в текущем финансовом году.

реклама

анонсы и реклама RTX 3080 Ti Gigabyte Vision цена круто пошла вниз <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -60% от цены 4Tb WD Purple <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -50 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080 <b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b> -19 000р на 14Tb Seagate Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая -9000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке 3080 Ti - 4 вида в Регарде, дешевле обычных 3080 <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Prince of Persia: The Sands of Time Remake изначально планировался к релизу в начале нынешнего года, потом случился дежурный перенос до марта. В конце концов, Ubisoft отложила выход игры на неопределённый срок.

реклама A message from the Prince of Persia: The Sands of Time Remake dev team: pic.twitter.com/3B8tgUGkwl — Prince of Persia (@princeofpersia) June 7, 2021

Хотелось бы верить, всё это время авторы Prince of Persia: The Sands of Time Remake будут заниматься «подтяжкой» графики: в момент анонса опубликованные скриншоты производили удручающее впечатление.