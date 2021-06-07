Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time выйдет только в будущем году, на грядущих выставках игру не покажут
Разработчики ремейка Prince of Persia: The Sands of Time дали понять, что на грядущем мероприятии Ubisoft Forward, которое должно случиться 12 июня, проект не будет показан. Скорее всего, на других ивентах фестиваля Summer Game Fest 2021 мы «Принца» тоже не увидим. Команда разработки подтвердила, что релиз игры намечен только на будущий год. Напомним, что в недавно опубликованном квартальном отчёте Ubisoft указывалось, что ремейк Prince of Persia должен выйти до конца марта 2022 года — то есть, в текущем финансовом году.
реклама
Prince of Persia: The Sands of Time Remake изначально планировался к релизу в начале нынешнего года, потом случился дежурный перенос до марта. В конце концов, Ubisoft отложила выход игры на неопределённый срок.
реклама
A message from the Prince of Persia: The Sands of Time Remake dev team: pic.twitter.com/3B8tgUGkwl— Prince of Persia (@princeofpersia) June 7, 2021
Хотелось бы верить, всё это время авторы Prince of Persia: The Sands of Time Remake будут заниматься «подтяжкой» графики: в момент анонса опубликованные скриншоты производили удручающее впечатление.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила