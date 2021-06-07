На прошлой неделе DICE совместно с Electronic Arts пообещали, что мировая премьера новой Battlefield состоится 9 июня в 17:00 по московскому времени. Что ж, как выяснилось сегодня из предварительной публикации предстоящего анонсирующего видеоролика, его премьера состоится на час позже, чем планировалось: в 18:00 по Москве.

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Напомним, что в Сеть уже утекли первые скриншоты новинки, а также информация о том, что её действие развернётся в недалёком (в масштабах истории, конечно) будущем — в 2042 году. Пока что это пусть и очень правдоподобные, но всё же слухи; официально DICE подтвердила только то, что новая Battlefield порадует невиданными для данной серии масштабами и продвинутой разрушаемостью окружения.

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В общем, момент истины настанет уже через двое суток, и со слухами и утечками уже можно завязывать.