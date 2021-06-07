На PC Gaming Show 2021 покажут новый геймплей Dying Light 2 и расскажут о Humankind и Chivalry 2
Через неделю, в ночь с 13 на 14 июня, пройдёт ежегодное проводимое изданием PC Gamer мероприятие PC Gaming Show, всецело посвящённое понятно какой игровой платформе. Естественно, пока что львиная доля участников мероприятия держится в секрете, но некоторые детали организаторы «ивента» уже опубликовали. Исключительно, чтобы привлечь к себе внимание.
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Итак, всего в рамках PC Gaming Show, которое продлится около полутора часов, запланировано 39 анонсов и новостей по уже представленным ранее проектам. Из главного: покажут новый геймплей Dying Light 2 и подробнее расскажут о главном герое — Эйдене. Кроме того, ожидается крупный анонс по глобальной стратегии Humankind, новые подробности Chivalry 2, а также некое сообщение от Valve касательно Steam.
Напоминаем, что грядущий уик-энд будет богат на игровые материалы, ведь 12 июня стартует E3 2021, где должны показать много всего интересного.
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