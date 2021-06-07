Разработчики из студии CreativeForge Games анонсировали City of Atlantis — градостроительную стратегию с модными сегодня элементами выживания. По такому случаю также был представлен дебютный геймплейный трейлер, в котором мы можем увидеть не только процесс строительства города, но и дальнейшее обустройство его обороны от нападающих с моря.

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Заниматься процессом постройки разных зданий и укреплений придётся самому игроку, в City of Atlantis не применяется классическая для градостроительных симуляторов схема с зонированием. Игроку нужно будет продумывать расстановку каждой постройки, каждого мостика, каждой фермы. От этого будет зависеть эффективность всех производственных цепочек и загруженность транспортных узлов.

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По мере выстраивания города крайне важно накапливать очки знаний, которые важно и нужно потратить на изучение новых зданий и улучшений для них. Созидательный геймплей City of Atlantis периодически будет разбавляться возней по обустройству защитных сооружений от стихийных бедствий и борьбой с их последствиями. Ну, и нападения извне — им тоже придётся уделять время. Поэтому закладывать в бюджет города установку боевых оборонительных сооружений крайне важно.

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Релиз City of Atlantis запланирован на PC, точной даты релиза пока нет. Но концепт получается интригующий. За подробностями стоит обратиться к официальный страничке проекта в Steam.