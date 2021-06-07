Анонсирована City of Atlantis — градостроительная стратегия с элементами выживания
Разработчики из студии CreativeForge Games анонсировали City of Atlantis — градостроительную стратегию с модными сегодня элементами выживания. По такому случаю также был представлен дебютный геймплейный трейлер, в котором мы можем увидеть не только процесс строительства города, но и дальнейшее обустройство его обороны от нападающих с моря.
реклама
Заниматься процессом постройки разных зданий и укреплений придётся самому игроку, в City of Atlantis не применяется классическая для градостроительных симуляторов схема с зонированием. Игроку нужно будет продумывать расстановку каждой постройки, каждого мостика, каждой фермы. От этого будет зависеть эффективность всех производственных цепочек и загруженность транспортных узлов.
реклама
По мере выстраивания города крайне важно накапливать очки знаний, которые важно и нужно потратить на изучение новых зданий и улучшений для них. Созидательный геймплей City of Atlantis периодически будет разбавляться возней по обустройству защитных сооружений от стихийных бедствий и борьбой с их последствиями. Ну, и нападения извне — им тоже придётся уделять время. Поэтому закладывать в бюджет города установку боевых оборонительных сооружений крайне важно.
реклама
Релиз City of Atlantis запланирован на PC, точной даты релиза пока нет. Но концепт получается интригующий. За подробностями стоит обратиться к официальный страничке проекта в Steam.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила