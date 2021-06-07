Ведущий Summer Game Fest 2021 подготовил трейлер мероприятия с кадрами из Overwatch 2, новой Horizon и других игр
В преддверии скорого начала фестиваля Summer Game Fest 2021, которое запланировано на 10 июня в 21:00 МСК, ведущий мероприятия смонтировал специальный рекламный трейлер. Нужно понимать, что свежих кадров из игр в этом ролике нет: были взят видеоряд из трейлеров Overwatch 2, Horizon Forbidden West, Far Cry 6 и многих других игр. Зачем туда нужно было пихать геймплейные кадры игр от Blizzard — загадка. Как правило, эта компания устраивает отдельные презентации, не участвуя в игровых фестивалях. Может быть, мы чего-то не знаем.
реклама
Джефф Кейли, который считается ведущим мероприятия и монтажёром представленного ролика, пока не публиковал полный список игр, которые будут показаны в рамках мероприятия. Но мы точно знаем, что на церемонии открытия, которая продлится не менее 2 часов, случится не менее 12 анонсов.
реклама
После мощного старта само мероприятие Summer Game Fest 2021 продлится целый месяц.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила