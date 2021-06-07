В преддверии скорого начала фестиваля Summer Game Fest 2021, которое запланировано на 10 июня в 21:00 МСК, ведущий мероприятия смонтировал специальный рекламный трейлер. Нужно понимать, что свежих кадров из игр в этом ролике нет: были взят видеоряд из трейлеров Overwatch 2, Horizon Forbidden West, Far Cry 6 и многих других игр. Зачем туда нужно было пихать геймплейные кадры игр от Blizzard — загадка. Как правило, эта компания устраивает отдельные презентации, не участвуя в игровых фестивалях. Может быть, мы чего-то не знаем.

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Джефф Кейли, который считается ведущим мероприятия и монтажёром представленного ролика, пока не публиковал полный список игр, которые будут показаны в рамках мероприятия. Но мы точно знаем, что на церемонии открытия, которая продлится не менее 2 часов, случится не менее 12 анонсов.

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После мощного старта само мероприятие Summer Game Fest 2021 продлится целый месяц.