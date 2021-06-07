Разработчики отечественного шутера Pioner рассказали о боевой системе и оружии
В прошлом месяце состоялся анонс шутера Pioner от отечественной студии GFA Games. Первые детали были опубликованы уже в момент анонса, теперь авторы решили выпустить новую порцию информации о своём детище. В Сети появился ролик, который проливает свет на боевую систему Pioner. Что из этого будет реализовано в финальной версии — отдельный вопрос, но сейчас мы станем обсуждать то, что увидели.
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Разработчики утверждают, что стрельба с использованием укрытий в Pioner реализована таким образом, что в игре будет одинаково комфортно находиться как поклонникам жанра, так и новичкам.
«Мы хотим, чтобы у игрока было много возможностей, и чтобы он мог ими пользоваться», — заявляют разработчики. В ролике особое внимание уделяется обвесам для пушек, их тут будет действительно много. Почти каждый «ствол» в Pioner можно пересобрать под разные задачи и разный тип геймплея, уникальные пушки можно и вовсе собрать из подручных средств. Модификаторы для пушек меняют самые разные параметры: объём патронов, точность, скорость стрельбы и так далее.
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После пушек речь зашла о врагах — тех самых монстрах, порождениях, которых создаёт Остров. Сотрудники GFA Games подчёркивают, что для отдельных типов врагов обычного огнестрельного оружия будет мало. Для таких случаев существуют специальные модификации — артефакты. В мире Pioner последние являются источниками энергии, которая создаётся аномалиями.
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Энергия здесь — это и ресурс, и оружие. С помощью энергетических артефактов можно создавать энергетические и зажигательные патроны. Причём, те же энергетические снаряды практически бесполезны против людей, но очень эффективны в борьбе против аномальных монстров и «идиотов, обвешанных металлом».
Pioner должна выйти уже в конце этого года или в начале следующего на PC. Консоли, наверное, тоже будут, но когда-нибудь потом.
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